أكثر من 14 ألف سيارة ملاكي جديدة رخصت خلال أبريل الماضي

كتب- محمود أمين:

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر ابريل 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37235 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2202 مركبة موديل 2022، و1489 مركبة موديل 2023، و5022 مركبة موديل 2024، و28330 مركبه موديل 2025، و192 مركبه موديل 2026.

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14148سيارة ملاكي من بينها 235سيارة موديل 2022 و242 سيارات موديل 2023 و1941 موديل 2024 و11302موديل 2025 و188 موديل 2026

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19961 من بينها 1809 دراجة موديل 2022 و 910 دراجه نارية موديل 2023 و 2804 موديل 2024 و 14438موديل 2025

سيارات النقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1881سيارة من بينها 53 سيارة موديل 2022 و 68 سيارة نقل موديل 2023 و176 سيارة موديل 2024 و 4 سيارات موديل 2025.

اقرأ أيضًا..

MG4.. أرخص سيارة كهربائية زيرو في مصر

منافسي Lynk & Co 06 الجديدة كليًا بعد طرحها في مصر رسميًا

المستعمل يواصل التراجع.. شيري تيجو 7 موديل 2021 بـ 700 ألف جنيه