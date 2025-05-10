MG4.. أرخص سيارة كهربائية زيرو في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، سيارتها MG4 هاتشباك الكهربائية موديل 2025 كأرخص سيارة كهربائية متاحة في مصر خلال شهر مايو الجاري.

تقدم MG4 الكهربائية الجديدة في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و200 ألف جنيه بعد أن كانت بمليون و350.000 جنيه، والثانية سعرها الرسمي مليون و400 ألف.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات MG4 الكهربائية الجديدة بمصر

تعتمد إم جي 4 الجديدة التي تعد أرخص سيارة كهربائية متاحة بشكل رسمي في مصر، تعتمد على نظام دفع خلفي، وتبلغ سعة بطارية الفئة "Standard" 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

تمتلك سيارة إم جي العديد من المزايا يذكر منها نظام فتح وإغلاق الشبكة الامامية آلي، ومصابيحها LED مع إمكانية التحكم في الإضاءة، واضاءة LED مع ديكور خلفى.

كما يتوفر نظام تشغيل ذكى للموتور وكونسول أمامى طائر بتصميم ذكى وشاحن لاسلكى (الفئة الأعلى تجهيزًا)، ونظام الشاشه يعمل بالأوامر الصوتية الذكي وكذا اللمس، والكاميرا تعمل بنظام 360.



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