تخفيض أسعار عدد من سيارات فولفو في مصر احتفالًا بميلاد العلامة

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة فولفو في مصر، عن تخفيضات أسعار سيارات فولفو بمصر فضلًا عن مزايا وعروض إضافية بمناسبة مرور 98 عاماً على تأسيس علامة فولفو.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات فولفو بمصر بعد التخفيضات الأخيرة:

فولفو XC40

تبدأ أسعار فولفو XC40 في السوق المصري خلال شهر مايو الجاري من 2,450,000 جنيه للفئة Essential، والفئة Ultimate سعرها 2,750,000 جنيه، والفئة Black Edition سعرها 2,950,000 جنيه.

فولفو XC60

تبدأ أسعار فولفو XC60 الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 3.590.000 جنيه للفئة Essential، والفئة Ultimate سعرها 3.950.000 جنيه، والفئة Black Edition سعرها 4.150.000 جنيه.

فولفو XC90

تباع فولفو XC90 خلال الشهر الجاري بفئة وحيدة سعرها الرسمي 5.290.000 جنيه، وتقدم مع ضمان 3 سنوات دون حد أقصى للكيلومترات و صيانة مجانية 3 سنوات أو 60.000 كم.

فولفو EX30

تقدم فولفو EX30 بضمان 3 سنوات أو 150.000 كم، بالإضافة إلى صيانة مجانية 3 سنوات أو 100.000 كم، فضلًا عن خصم 30٪ على الاكسسوارات لجميع الطرازات وخصم 20٪ على الصيانة الدورية و الإصلاحات.

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