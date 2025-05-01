قبل أيام من انطلاق Lynk & co رسميًا.. سيارات قد نراها في مصر لأول مرة

كتب - محمد جمال:

تستعد مجموعة عز العرب للسيارات، لتدشين علامة لينك آند كو Lynk & Co الصينية الفاخرة الجديدة في السوق المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر بحسب الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية أن تنطلق سيارات Lynk & Co رسميًا في السابع من شهر مايو الجاري.

وتعد علامة "Lynk & Co" التجارية العالمية الفاخرة الجديدة هي ثمرة التعاون بين شركتي جيلي الصينية وفولفو السويدية والممتد منذ عام 2016.

تقدم العلامة "Lynk & Co" الصينية مجموعة متنوعة من السيارات الفاخرة، والتي تنتمي لفئة الكروس أوفر والـSUV الرياضية ويتوقع طرح بعضها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات لينك أند كو التي تقدم بالأسواق العالمية:

لينك أند كو 01

يبلغ طول السيارة 454.9 سم، ويصل العرض إلى 186 سم، والارتفاع 168.9 سنتيمترًا، وتمتد قاعدة العجلات بطول 273.4 سنتيمترًا، ويبلغ الخلوص الأرضي 21.3 سنتيمتر.

تعتمد لينك أند كو 01 الجديدة على محرك بنزين 4 سلندر تربو سعة 2.0 لتر بقوة 218 حصانًا، و 325 نيوتن مترًا من عزم الدوران مع ناقل حركة أتوماتيك 8 سرعات، ويمكنها الوصول من 0 إلى 100 في أقل من 8 ثوانٍ وتبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومترًا في الساعة.

لينك أند كو 02

تأتي الكروس أوفر الجديدة لينك أند كو 02 ببطارية ليثيوم ايون 66 كيلووات\س مع محرك كهربائي خلفي بقوة 272 حصان وعزم دوران 343 نيوتن متر،ويمكنها الوصول من 0 إلى 100/س في 5.5 ثانية وتصل لسرعة قصوى 180 كم\س.

ويمكن شحن 70% من بطارية لينك أند كو 02 خلال 30 دقيقة باستخدام الشواحن السريعة، وتدعم البطارية مدى كهربائي إجمالي 445 كيلومتر لكل شحنة.

لينك أند كو 03 و 03+

تأتي لينك أند كو 03 بطول 468.4 سم، وعرض 184.3 سم، ويبلغ الارتفاع 146 سنتيمترًاـ فيما تمتد قاعدة العجلات بطول 273 سنتيمترًا. ويبلغ وزنها 1560 كيلوجرامًا.

تأتي لينك أند كو 03 بمحرك توربيني سعة 2 لتر بقوة 218 حصان، أما 03+ تأتي بقوة 265 حصان ونظام دفع كلي للعجلات، وناقل الحركة 8 سرعات أوتوماتيكي.

لينك أند كو 05

السيارة الصينية لينك أند كو 05 تنتمي لفئة كروس أوفر مدمجة وتم الكشف عنها في نوفمبر 2019، ومن المتوقع طرحها في سوق السيارات المصري قريبًا.

تتوفر لينك أند كو 05 بمحرك تربو 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 254 حصان وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات وبنظام الدفع AWD وتصل لسرعة قصوى 230 كم/ س.

لينك أند كو 09

تستمد سيارة لينك أند كو 09 الـ SUV قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر بنزين تربو بقوة 254 حصان عند 5,000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 350 نيوتن متر.

ويأتي المحرك مع منظومة هايبرد MHEV بجهد 48 فولت، وتتصل المنظومة بناقل حركة أتوماتيك 8 سرعات وتعمل بقوة الدفع الكلي للعجلات.

لينك أند كو 06

تعتمد سيارة لينك اند كو 06 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تربو، بقوة 181 حصانً، وعزم أقصى 290 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة.

وتقدم السيارة عالمياً بنسخة هجينة قابلة للشحن الخارجي تعتمد على نفس محرك البنزين التقليدي الذي يعمل بجانب محركين كهربائيين لتنتج المنظومة قوة إجمالية 299 حصان، وعزم دوران يبلغ 568 نيوتن.متر، ما يضمن استجابة قوية وتسارعًا سريعًا من الثبات، ويبلغ مدى القيادة الكهربائي حوالي 102 كيلومتر بفضل بطارية بسعة 19.09 كيلوواط/ساعة.

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