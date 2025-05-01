بفارق 91 ألف جنيه.. تشتري نيسان قشقاي أم رينو أوسترال

كتب - محمد جمال:

تتشابه كل من السيارة نيسان قشقاي ورينو أوسترال موديلات 2025 بالسوق المصري، بشكل كبير في العديد من المواصفات الفنية والكماليات والتجهيزات وعوامل السلامة والأمان؛ فضلًا عن أن التسعير قريب للغاية إذ أن الفارق بينهما 91 ألف جنيه.

ويقع العديد من المقبلين على الشراء بعد التقارب الكبير بين السيارتين في حيرة وعدم القدرة على اتخاذ قرار الشراء، ولكن بمناظرة مواصفات وأسعار السيارتين وجها لوجه تتضح الرؤية بصورة كبيرة.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين نيسان قشقاي و رينو أوسترال:

مساحات وأبعاد نيسان قشقاي و رينو أوسترال

تأتي سيارة نيسان الجديدة بعجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 19 أو 20 بوصة، وتبقى السيارة بأبعادها السابقةحيث يبلغ طولها 4.425 ملم وعرضها 1.835 ملم وارتفاعها 1625 ملم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1.447 لترا.

بينما تقدم سيارة رينو أوسترال داخل سوق السيارات المصري بطول 4510 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1618 مم، وتقدم بقاعدة عجلات طولها 2667 مم .

محرك وأداء كي نيسان قشقاي و رينو أوسترال

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة، وتقدم أيضًا بمحرك سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع توفر خيار الدفع الرباعي. وتستهلك السيارة معدل 5.3 لتر/100 كلم.

تعتمد رينو أوسترال التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر.

تجهيزات وكماليات نيسان قشقاي و رينو أوسترال

حصلت نيسان قشقاي الجديدة على نظام معلومات ترفيهي جديد يعتمد على نظام التشغيل Android Automotive من Google، ويأتي هذا النظام مع أكثر من 70 تطبيقًا مدمجًا، من بينها تطبيقات الملاحة الشهيرة مثل Waze وتطبيقات الموسيقى مثل Spotify، والتي يمكن تحميلها من خلال متجر Google Play.

كما تدعم قشقاي الجديدة الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، وحصلت السيارة على شاشة لمس مركزية بحجم 12.3 بوصة تم تحسين وضوحها وسرعة استجابتها، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية متطورة توفر معلومات القيادة بشكل أكثر دقة ووضوحًا.

حصلت مقصورة أوسترال أيضا على شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وأخرى وسطية لنظام أوبن أر المعلوماتي بقياس 12 بوصة، بينما يمكن عرض بعض المعلومات مثل السرعة وتوجيهات نظام الملاحة على الزجاج الأمامي بخاصية Head Up Display ذات قياس 9.3 بوصة حيث يعادل حجم الشاشات 3 أجهزة من نوع أي باد حسب تصريحات العلامة الفرنسية.

تجهيزات السلامة والأمان نيسان قشقاي و رينو أوسترال

وبالنسبة للتجهيزات الأمان زودت قشقاي بالعديد من التجهيزات المختلفة ومنها 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، والنظام الإلكتروني للتحكم بالثبات ESB، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، ومساعد الفرامل BA، وفرامل الانتظار الكهربائية، ونظام التثبيت التقلائي، ومساعد صعود المرتفعات HSA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

ومستشعرات مسافة الركن الخلفية 4، ومستشعرات مسافة وقوف السيارات الأمامية 4، الكاميرا العكسية، و شاشة الرؤية الشاملة بزاوية 360 درجة، وكشف الأجسام المتحركة، و تحذير النقطة العمياء BSD، وتحذير انحراف المسار LDW، ومنع انحراف المسار LDP، ومحد السرعة القابل للتعجيل، ومثبت سرعة.

بينما تتوافر رينو أوسترال موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، 7 وسائد هوائية، وأنظمة مساعدة للسائق، و فرامل ABS و EBD، وتدعيم فرامل EBA، وبها نظام تحكم ديناميكي في السيارة VDC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HSA، وفرامل يد كهربائية، ونظام تعليق تلقائي أوتو هولد، ونظام لتحذير انخفاض ضغط الإطارات، ونظام تنبيه ربط حزام الأمان، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام لكشف النقاط العمياء.

أسعار وفئات نيسان قشقاي و رينو أوسترال

تقدم نيسان مصر قشقاي الجديدة بسعر رسمي يبدأ من 1.499.000 جنيه، 1.640.000 جنيه للفئة الثانية، الفئة الثالثة قدمت بسعر رسمي 1.749.000 جنيه، 1.929.000 جنيه لفئة الدفع الرباعي 1.899.000 جنيه لفئة E-power.

تقدم رينو أوسترال في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,590,000 جنيه للفئة الأولى Evolution، و1,770,000 جنيه للفئة الثانيةTechno، و1,880,000 جنيه للفئة الثالثةIconic، و1,990,000 جنيه للفئة الرابعةEsprit Alpine، و2,020,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزاEsprit Alpine Black edition.

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