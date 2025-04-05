كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هافال الصينية في السوق المصري، سيارتها H6 الجديدة بالسوق المحلي بـ 4 فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون و350 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

تقدم H6 الجديدة بمصر بـ 4 فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون و350 ألف للفئة الأولى Standard، ومليون و470 ألف للفئة الثانية Deluxe، ومليون و500 ألف للفئة الثالثة Deluxe SR، ومليون و620 ألف للفئة الرابعة High Deluxe.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات هافال H6 الجديدة بمصر:

تأتي هافال H6 بقاعدة عجلات طولها 2738 مم، بينما يبلغ طولها الكلي 4653 مم، بينما يصل عرضها الكلي إلى 1886 مم وارتفاعها الكلي إلى 1730 مم، وتأتي بجنوط رياضية مقاس 18 و19 بوصة.

تقدم هافال H6 بمحرك سعة 1500 سي سي تربو بقوة 152 حصان عند 5600-6000 لفة في الدقيقة، وعزم أقصى يبلغ 230 نيوتن متر عند 1400-3000 لفة في الدقيقة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات وتصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

تأتي H6 موديل 2025 الجديدة بمنظومة حديثة لحماية الراكبين بالمقصورة الداخلية، وفي مقدمتها 6 وسائد وستائر هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HAC ونظام المساعدة على الهبوط من المنحدرات TDC، ونظام التوقف الذكي، ونظام المساعدة في الفرامل والمناورة في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وحساسات للتنبيه من التصادم الخلفي والأمامي، وكاميرا خلفية، وكاميرا بانورامية بزاوية 360 درجة، ونظام المحافظة على المسار، وتحذير النقاط العمياء، ونظام الركن الذاتي.

تقدم H6 الجديدة بمصر بتجهيزات عصرية متطورة ومتقدمة في مقدمتها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة للفئة الأعلى تجهيزًا و10.25 بوصة للفئات الأقل، وتدعم نظامي أبل كار بلاي Apple CarPlay وأندرويد أوتو Android Auto، وتكييف هواء مزدوج المناطق، وشاحن لاسلكي، وخاصية المفتاح الذكي لفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وفتحة سقف بانورامية.

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