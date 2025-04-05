وكيل بيجو يستعد لتقديم 5008 الجديدة كليًا بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تستعد شركة مانسكو الوكيل المحلي لعلامة بيجو السوق المصري، خلال الأيام المقبلة طرح الجيل الثالث من سيارتها 5008 متوسطة الحجم الجديدة كليًا بالسوق المصري.

تأتي 5008 الجديدة كليا بنفس تصميم شقيقتها الأصغر حجما 3008 الجديدة المقدمة مؤخرا، بدءًا من المصابيح الأمامية النحيفة LED، مع ثلاثة أنياب كاضاءة نهارية LED وتصميم رياضي قوي للصادم الأمامي مع فتحات تهوية ضخمة وجنوط رياضية مقاس 19 بوصة.

المواصفات التي تقدم بها بيجو 5008 الجديدة كليًا عالميًا:

تأتي 5008 الجديدة كليًا بطول 4,791 مم، وعرض 1,895 مم، وارتفاع 1,694 مم، وطول قاعدة العجلات 2,901 مم.

ومن المتوقع أن تطرح 5008 الجديدة كليًا بالسوق المصري بمحرك 4 سلندر سعة 1.6 لترًا تربو بقوة 180 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

كما تأتي بعدد كبير من تجهيزات السلامة والأمان في مقدمتها عدد 6 وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل EBA، وتحكم ديناميكي في الثبات DSC، ونظام منع الانزلاق ASR، وفرامل يد كهربائية (مع نظام مساعدة عند صعود مرتفع)، وحساسات ركن وخلفية، وكاميرا خلفية، ومثبت ومحدد سرعة، ونظام مساعد للبقاء في الحارة المرورية، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام تنبيه لضغط الإطارات، وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف بنظام ISOFIX، وبرنامج تنبيه السائق.

تأتي 5008 الجديدة كليًا بشاشة مقاس 21 بوصة بشكل منحني، وتتضمن شاشة العدادات والشاشة الوسطية، مع الشاشة المتغيرة الصغيرة التي تستخدم في التحكم بأغلب وظائف السيارة، مع التصميم الانسيابي للكونسول الوسطي، مع تصميم رياضي للمقاعد، ونظام صوتي فاخر، ونظام أوامر صوتية.

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