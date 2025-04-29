أودي تكشف عن E5 Sportback الكروس أوفر الكهربائية.. صور

شنجهاي - (د ب أ):

كشفت شركة أودي النقاب عن سيارتها E5 Sportback الكهربائية الجديدة، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض شنجهاي الدولي للسيارات المقام حاليًا ويستمر حتى 2 مايو المقبل.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها E5 Sportback الجديدة تعد ثمرة التعاون مع شركة SAIC الصينية، مشيرة إلى أنها تأتي بطول 4.881 ملم وعرض 1.959 ملم وارتفاع 1.478 ملم.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الكروس أوفر على سواعد محرك كهربائي بقوة 579 كيلووات/787 حصانا. وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثانية.

وتتوفر للسيارة بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 770 كلم.

وبفضل تقنية 800 فولت يمكن شحن السيارة الكهربائية لقطع مسافة 370 كلم في غضون 10 دقائق فقط.

وتوفر السيارة E5 Sportback الجديدة أماكن جلوس لخمسة أشخاص، كما تهيمن على لوحة العدادات شاشة عملاقة قياس 27 بوصة وبدقة وضوح 4K، في حين تعتمد السيارة على الكاميرات بدلا من المرايا الخارجية.