تراجع أرباح مجموعة "فولكس فاجن" بنحو 41% في الربع الأول

فولفسبورج - (د ب أ):

تراجعت أرباح مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات بشكل كبير في الربع الأول من 2025.

وأعلنت أكبر شركة سيارات في أوروبا اليوم الأربعاء، في مقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية أن أرباحها تراجعت في الربع الأول من هذا العام بنسبة قاربت 41% إلى 19ر2 مليار يورو.

وبالإضافة إلى الأعباء الخاصة المعروفة بالفعل والتي تقدر بمليارات اليورو، كان هناك عامل سلبي آخر تمثل في تراجع أرباح المجموعة على نحو ملحوظ في السوق الصينية المهمة بمشاريعها المشتركة هناك. وتكبدت "فولكس فاجن" خسائر أكبر من أعمالها في مجال البطاريات. ومع ذلك، ارتفعت مبيعات المجموعة بنحو 3% إلى 6ر77 مليار يورو.

وكانت شركة فولكس فاجن قدمت بالفعل أرقاما أولية حول أعمالها اليومية. وقد أدت مشكلات خاصة مثل لوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، وإعادة هيكلة شركة البرمجيات المملوكة للمجموعة "كارياد"، ومخصصات معالجة فضيحة الديزل إلى تكاليف خاصة بلغت نحو 1ر1 مليار يورو، وتسببت في انخفاض النتيجة التشغيلية بنحو 37% إلى 9ر2 مليار يورو.

وأكدت الشركة توقعاتها السنوية. ومع ذلك، فإنها لا تزال لا تتضمن أي تأثيرات متوقعة من سياسة التجارة القائمة على الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أرنو أنتليتس، المدير المالي لمجموعة "فولكس فاجن"، بحسب بيان: "كما كان متوقعا، بدأت مجموعة فولكس فاجن السنة المالية بنتائج متباينة، تحظى سياراتنا باستقبال جيد للغاية من قبل عملائنا، لقد زادت الطلبات في غرب أوروبا بشكل كبير، وتمتلئ دفاتر الطلبات لدينا بسرعة"، مشيرا إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية زادت بشكل كبير في غرب أوروبا.

وأضاف أنتليتس: "بما أن الظروف الاقتصادية العالمية غير مستقرة حاليا، فيجب علينا أن نركز على الأشياء التي يمكننا التأثير عليها بأنفسنا... وهذا يعني أنه يجب علينا ضمان هيكل تكلفة تنافسي إلى جانب عروضنا القوية من السيارات حتى نتمكن من مواصلة النجاح في عالم سريع التغير".