مازدا تكشف عن EX-60 الكهربائية الجديدة لتشعل المنافسة مع هذه السيارات

شنجهاي - (د ب أ):

كشفت شركة مازدا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات، النقاب عن سيارتها الكهربائية EX-60 الجديدة، وذلك خلال مشاركتها بمعرض شنجهاي الدولي للسيارات المقام حاليًا ويستمر حتى 2 مايو المقبل.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها EX-60 الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV)، تأتي بطول 4.85 متر وعرض 1.94 متر وارتفاع 1.62 متر.

ولم تكشف مازدا بعد عن أية بيانات تقنية سوى أنها السيارة الكهربائية الجديدة تأتي مزودة ببطارية توفر مدى سير يبلغ نحو 600 كلم.

كما يتوفر للسيارة أيضا ما يُعرف بموسع مدى السير (Range Extender)، وهو عبارة عن محرك احتراق داخلي صغير يقوم بتشغيل مولد لشحن البطارية أثناء القيادة، وبذلك يتخطى مدى السير حاجز 1000 كلم.

ولم تفصح مازدا بعد عن موعد طرح سيارتها الكهربائية EX-60 الجديدة، التي ستشعل نار المنافسة مع تسلا Model Y وأودي Q6 e-tron.

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