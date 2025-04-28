8 سيارات جديدة لعلامة MG في مصر.. تبدأ من 900 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة إم جي في مصر، 8 سيارات جديدة للعلامة الصينية بالسوق المصري خلال شهر أبريل الجاري، تتنوع ما بين سيدان عائلية وSUV رياضية متعددة الاستخدامات وكروس أوفر.

تبدأ أسعار إم جي الصينية في السوق المحلي من 900 ألف جنيه؛ ونستعرض من خلال التقرير التالي طرازات العلامة الصينية بالسوق المصري:

إم جي 5

تقدم إم جي 5 خلال مارس الجاري في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 900 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون جنيه.

إم جي 6

تتوفر إم جي 6 موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,280,000 جنيه للفئة الأولى -فرش أسود، والفئة الثانية -فرش أحمر: 1,300,000 جنيه

إم جي RX5 بلس

تقدم إم جي RX5 بلس موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,500,000 جنيه للفئة الأولي، للفئة الثانية: 1,550,000 جنيه

إم جي ZS

تقدم إم جي ZS موديل 2025 بثلاث فئات وأسعارها تبدأ من 1,050,000 جنيه للفئة الأولي، والفئة الثانية (بكماليات): 1,075,000 جنيه، والفئة الثالثة 1,100,000 جنيه.

إم جي 7

تقدم إم جي7 السيدان الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 1,665,990 جنيه

MG 4

تقدم إم جي 4 EV موديل 2024 الجديدة بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و350 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون 650 ألف جنيه.

MG1

تتوفر إم جي MG1 موديل 2025 في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون 380 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و480 ألف جنيه.

إم جي HS

تقدم إم جي HS موديل 2025 الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و600 ألف جنيه.

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