مواصفات وأسعار أقوى SUV في مصر أقل من مليون جنيه.. تعرف عليها

كتب - محمود أمين:

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2025 بأسعار تبدأ من 910 ألف جنيه للفئة الأولى، كما تتاح الفئة الثانية مقابل 995 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بمليون و 70 ألف جنيه.

تعتبر شيري تيجو 4 برو المجمعة في مصر أقوى سيارة SUV تحت المليون جنيه؛ نستعرض خلال هذا التقرير أبرز مواصفات شيري تيجو 4 برو:

تعتمد شيري تيجو 4 برو على محركين، الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصانًا وعزم دوران 132 نيوتن متر، ويُرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT. أما المحرك الثاني فهو محرك تربو 1500 سي سي، يولد قوة 145 حصانًا وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تأتي شيري تيجو 4 برو بأبعاد يبلغ طولها 4318 مم، وعرضها 1831 مم، وارتفاعها 1662 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم. وقاعدة العجلات تصل إلى 2630 مم.

تتميز السيارة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة، تدعم خاصيتي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما توفر السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام إضاءة داخلية.

شيري تيجو 4 برو مزودة بمصابيح LED أمامية وإضاءة نهارية، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية ومقاعد كهربائية للسائق. كما تمتاز السيارة بنظام المفتاح الذكي الذي يسمح بفتح السيارة بدون مفتاح، إلى جانب إمكانية إدارة المحرك عن بُعد.

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