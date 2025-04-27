حقيقة تطبيق قانون مرور جديد في مصر.. خبير يوضح

كتب - محمود أمين:

علق اللواء الدكتور أيمن الضبع، استشاري التخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق، على ما يتردد بشأن بدء العمل بقانون جديد للمرور.

ونفى الضبع ما يتم تداوله مؤكدًا أن هذه الأخبار التي تتحدث عن صدور قانون مروري جديد وتطبيقه ابتداءًا من 24 إبريل 2025 لا تستند إلى أي مصادر رسمية، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات التي تثير البلبلة بين المواطنين.

وقال الضبع عبر منشور على مواقع التواصل الإجتماعي: "تردني يوميًا عشرات الاستفسارات بخصوص ما يتم تداوله حول صدور قانون مرور جديد وتطبيقه قريبًا، وأود أن أوضح للجميع أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف: "هذه اللحظة، لم يصدر أي قانون مرور جديد في مصر وأهيب بالجميع عدم تناقل مثل تلك الشائعات والحرص على التحقق من صحة الأخبار عبر القنوات الرسمية والمصادر الموثوقة فقط."

وأردف الخبير المروري: "نحن كجهات معنية نؤمن بأهمية الشفافية والتواصل مع المواطنين، وفي حال صدور أي تعديلات أو قوانين جديدة، سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر البيانات الحكومية المعتمدة"

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية منشورات ببعض الصفحات والمجموعات بعنوان: "قبل ما تطلع من بيتك، اعمل توكيل لمحامي.. قانون المرور الجديد.. ربنا يستر، الدنيا مش مستحملة".

وتم إرفاق ملخص لما زُعم أنه أهم مواد وعقوبات قانون المرور الجديد، بما في ذلك فرض غرامات مرتفعة والحبس في عدد من المخالفات، مثل القيادة بدون رخصة أو السير عكس الاتجاه أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

ووفقًا للبيانات المتداولة – والتي نفى اللواء الضبع صحتها – فإن المخالفات والعقوبات كانت كما يلي:

• القيادة بدون رخصة: غرامة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه، مع احتمال الحبس حتى 6 أشهر.

• القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول: غرامة من 5000 إلى 10000 جنيه، والحبس من 3 أشهر حتى سنة.

• تجاوز السرعة المحددة: غرامة من 100 إلى 3000 جنيه، مع احتمالية الحبس.

• السير عكس الاتجاه: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه، مع احتمال الحبس حتى 6 أشهر.

• استخدام الهاتف أثناء القيادة: غرامة من 100 إلى 500 جنيه.

• تعطيل حركة المرور عمدًا: غرامة من 500 إلى 2000 جنيه، مع إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

• قيادة مركبة بفرامل غير صالحة: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.

• استخدام أجهزة تنبيه غير مصرح بها: غرامة من 500 إلى 1000 جنيه مع مصادرة الجهاز.

وأكد أيمن الضبع أن سلامة الطرق جزء لا يتجزأ من سلامة المجتمع، وأن نشر المعلومات المغلوطة حول القوانين يعرض الجميع إلى الارتباك ويؤثر سلبًا على الجهود الوطنية المبذولة لتحسين منظومة المرور.

كما نصح الضبع جميع قائدي المركبات باتباع قواعد المرور الحالية والالتزام بها، مشيرًا إلى أن بعض النصائح البسيطة يمكن أن تجنب السائقين الوقوع في المخالفات، مثل:

• التأكد من صلاحية الرخصة دائمًا.

• عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

• الالتزام بالسرعات المحددة وإشارات المرور.

• عدم السير عكس الاتجاه أبدًا.

• التأكد من صلاحية الفرامل بشكل دوري.

• استخدام أجهزة التنبيه المرخصة فقط.

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