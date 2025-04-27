أودي A6 Avant الجديدة .. نظرة عن قرب

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها A6، والتي ستأتي في البداية كطراز كومبي Avant نظير سعر يبدأ من 58 ألف يورو، وسيظهر موديل الصالون في وقت لاحق نظير سعر أقل من الطراز الكومبي بحوالي 3 آلاف يورو.

تصميم أكثر انسيابية

وتأتي السيارة A6 Avant الجديدة بتصميم أكثر انسيابية من أي وقت مضي، وبفضل مُعامل السحب البالغ 25ر0 فإنها تعد أكثر سيارة كومبي تتمتع بخصائص إيروديناميكية ومزودة بمحرك احتراق داخلي في تاريخ شركة أودي.

وتزخر السيارة الكومبي بتأثيرات إضاءة مبتكرة على غرار جميع الموديلات الأخرى من أودي؛ حيث يمكن برمجة إشارات المصابيح الخلفية ومصابيح الضوء النهاري حسب المتطلبات الفردية.

وفي المقصورة الداخلية نجحت شركة أودي في إيجاد التوازن الصحيح بين التقاليد والاتجاهات التقنية الحديثة؛ فبعد إطلاق الموديلات Q6 وA5 وA6 e-tron وQ5 أصبحت بيئة الشاشات المتطابقة وعناصر الاستعمال مألوفة بدرجة كبيرة، حتى إذا نشأ قائد السيارة في عصر الهاتف المزود بقرص دوار، كما تتوافر حاليا شاشة ثالثة للراكب الأمامي، وتبدو المقصورة بصورة رائعة مقارنة بالموديلات المنافسة.

رحابة كبيرة

وتتمتع أودي A6 Avant برحابة كبيرة بصفة خاصة بفضل قاعدة العجلات، التي يبلغ طولها 92ر2 متر؛ حيث يمكن للركاب البالغين الجلوس براحة تامة على المقاعد الخلفية، في حين تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 446 إلى 1497 لترا، وهي سعة أقل من الموديل السابق لتعزيز الإيروديناميكية، ولكن مؤخرة السيارة أصبحت أكثر عملية بفضل التصميم المُحسن.

وتوفر السيارة الكومبي الكبيرة تجربة قيادة جديدة، على الرغم من أن الشركة الألمانية تعتمد على منصة PPC المشهورة، وهي منصة الاحتراق المتميزة Premium Platform Combustion والمخصصة للسيارات، التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، والتي يتم فيها تثبيت المحركات بشكل طولي.

نظام توجيه المحور الخلفي

ومع ذلك فإن سيارة أودي A6 تعتبر أول سيارة من باقة موديلات الشركة الألمانية، التي يتم تزويدها بنظام توجيه المحور الخلفي، وبالتالي تتمكن السيارة من قطع مسافات طويلة بثقة على الطرق السريعة وخاصة عند تجهيزها بنظام التعليق الهوائي؛ نظرا لأن تغيير المسار يتم بهدوء شديد حتى عند السير بسرعات عالية، ويشعر الركاب كأنها فوق السحاب.

ويظهر الوجه الثاني لسيارة أودي الجديدة على الطرق الريفية؛ حيث لا تدور العجلات الخلفية في نفس اتجاه العجلات الأمامية، ولكن في الاتجاه المعاكس، وهو ما يقلل من دائرة الالتفاف بدرجة ملحوظة، وعند ضبط مجموعة التعليق على وضع أكثر صلابة، فسوف يشعر قائد السيارة بأنه يقود سيارة قوية مدمجة أكثر من كونها سيارة كومبي من الفئة المتوسطة.

باقة المحركات

وعلى صعيد باقة المحركات اعتمدت أودي على اثنين من المحركات بسعة حجمية 0ر2 لتر، ويولد محرك البنزين والديزل قوة 150 كيلووات/204 حصان.

وتضم الباقة أيضا محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة حجمية 0ر3 لتر وقوة 270 كيلووات/367 حصان، وتشتمل باقة التجهيزات القياسية أيضا على نظام الدفع الرباعي Quattro، والذي يدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غصون 7ر4 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 250 كلم/س.

وعلى الرغم من أن سيارة أودي تنتمي إلى عالم محركات الاحتراق الداخلي "القديم"، إلا أنه يمكن قيادتها كهربائيا، حيث يعمل النظام الهجين المعتدل على دفع السيارة لبضعة أمتار عند المناورة، ومن المقرر طرح إصدار هجين Plug-in قريبا بمدى سير أطول.

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