تراجع كبير بأسعار بيجو 508 موديل 2020 المستعملة في مصر

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة حالة من الاستقرار والهدوء النسبي بالإضافة إلى وجود عروض وتخفيضات على عدد من السيارات الجديدة، ما دفع العديد من المستهلكين العازفين عن الشراء للتفكير مجددًا في شراء ولو سيارة مستعملة.

وأثر التراجع بأسعار العديد من السيارات الجديدة على سوق المستعمل، ومن الطرازات التي يبحث عنها الكثير من المقبلين على الشراء بيجو 508 ومتوسط أسعارها حاليًا مليون 250 ألف جنيه فيما كانت تباع خلال الأشهر الماضية بمتوسط سعري مليون 550 ألف جنيه.

نستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بيجو 508 بالسوق المصري:

تُقدم السيارة بيجو 508 في مصر بمحرك توربيني سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بقوة 165 حصان عند 6000 د.د وعزم 240 نيوتن/متر عند 1400 د.د، وتستهلك في المتوسط 7.6 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتنطلق من الثبات بسرعة 100 كم خلال 8.7 ثانية.

وتأتي السيارة بمواصفات الأمان القياسية، على رأسها 6 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي، وخاصية رصد النقاط العمياء.

ولمزيد من الأمان زودت السيارة بنظام رادار أمامي مدمج وكاميرا أمامية، والذي يعمل للحفاظ على سرعة السيارة أوتوماتيكيًا والحفاظ على مسافات الأمان، كما زودت بخاصية الخروج الآلي من مواقف السيارات، ومستشعرات أمامية وخلفية للمساعدة على الركن.

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