في أبريل.. أحدث قائمة سعرية لسيارات كوبرا بمصر

كتب - محمد جمال:

كشفت شركة "كيان إيجيبت"، الوكيل الرسمي لعلامة كوبرا الإسبانية التجارية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لأسعار طرازاتها بالسوق المصري خلال شهر أبريل الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات علامة كوبرا بمصر:

كوبرا تيرامار

تتوفر كوبرا تيرامار لعملاء السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 2 مليون 449 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 2 مليون 539 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك TSI سعة 1.4 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 150 حصانًا مع عزم دوران 250 نيوتن-متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض من 7 سرعات (DSG)، مع دفع أمامي.

تستطيع السيارة بفضل محركها أن تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 9.3 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 205 كم/س.

كوبرا ليون

تتوفر كوبرا ليون في السوق المصري بفئة وحيدة سعرها الرسمي مليون 899 ألف جنيه.

تعتمد كوبرا ليون على محرك 1.4 لتر تربو بقوة 150 حصان وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 8.5 ثوان وسرعتها القصوى 214 كم/س.

وتختلف كوبرا ليون الرياضية عن النسخة الأساسية التي تقدمها سيات في عدد من التجهيزات، منها جنوط قياس 18 بوصة بلمسات نحاسية، وجناح خلفي أسود، وأعتاب رياضية جانبية، بالإضافة إلى إضاءة ترحاب بشعار كوبرا عند فتح الأبواب.

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