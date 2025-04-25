بعد ارتفاع جراند لاند 100 ألف جنيه.. تعرف على القائمة الكاملة لطرازات أوبل الجديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، وكلاء علامة أوبل الألمانية في مصر، زيادة أسعار أوبل جراند لاند الجديدة كليًا بقيمة 100 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

ومع زيادة أسعار جراند لاند تبحث فئة كبيرة من المواطنين بمصر، عن سيارات علامة أوبل المتوفرة بمصر خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات أوبل بمصر:

أوبل كورسا

تتوفر أوبل كورسا هاتشباك الصغيرة موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات gs line وسعرها الرسمي مليون 280 ألف جنيه.

تقدم سيارة أوبل الهاتشباك كورسا، بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

أوبل كروس لاند

تتاح كروس لاند الـSUV الرياضية موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات Topline الأعلى تجهيزًا وسعرها الرسمي مليون 350 ألف جنيه.

تعتمد أوبل كروس لاند الجديدة موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر على محرك تربو ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

أوبل جراند لاند

تقدم أوبل جراند لاند الجديدة بمحرك 1600 تربو بقوة 180 حصان وعزم 240Nm، ما يضمن أداءًا جيدا على الطرق مع توازن بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، كما تقدم مساحة شنطة تبلغ 550 لتر لتلبية احتياجات التخزين، وتتوفر بـ6 ألوان.

تبدأ أسعار جراند لاند موديل الـ SUV موديل 2025 من مليون و950 ألف جنيه للفئة الأولى ، أما الفئة الثانية تقدم مقابل 2 مليون و50 ألف جنيه، الفئة الثالثة عالية التجهيزات تقدم مقابل 2 مليون و200 ألف جنيه.

أوبل موكا بلاك اديشن

تأتي أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة بسعر رسمي مليون 390 ألف جنيه.

تعتمد موكا Black Special Edition على محرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات بقوة 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ويبلغ معدل استهلاك الوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

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