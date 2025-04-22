فولكس فاجن جولف R الجديدة على أبواب السوق المصري

كتب - محمود أمين:

تستعد الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن في مصر، لإطلاق النسخة الأحدث من السيارة جولف آر الهاتشباك الرياضية، التي تعد الأقوى ضمن عائلة جولف.

جائ ذلك من خلال نشر مجموعة من الصور التشويقة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمي، وتعتمد السيارة عالمياً على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 328 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 420 نيوتن متر.

وتتسارع سيارة فولكس فاجن الرياضية من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.6 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة.

يأتي التصميم الخارجي بمصابيح أمامية متطورة من فئة LED بلس، مع مصدّ أمامي جديد وعجلات رياضية يتراوح قياسها بين 18 و19 بوصة.

أما المقصورة الداخلية، فتضم شاشة مركزية لعرض البيانات والترفيه بقياس 12.9 بوصة، مع عدادات رقمية محدثة، ومقاعد رياضية، وإضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان.

توفر السيارة عدة أوضاع قيادة تشمل، الوضع المريح، والوضع الرياضي، ووضع السباق، ووضع الانزلاق، والوضع الاقتصادي، والوضع النتخصص، إلى جانب أنظمة أمان ومساعدة متطورة مثل التنبيه من التصادم، المساعدة على البقاء في المسار، ونظام تثبيت السرعة المتكيّف.

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