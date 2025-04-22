فولكس فاجن جولف الجديدة على أبواب السوق المصري

كتب - محمود أمين:

تستعد الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن في مصر، لإطلاق النسخة الأحدث من السيارة جولف Facelift الهاتشباك الرياضية، التي تعد الأقوى ضمن عائلة جولف.

من المتوقع أن تصل النسخة المحسّنة من فولكس فاجن جولف إلى السوق المصري قريبًا، محافظة على نفس منظومة القوة التي تميزت بها في الإصدار السابق. مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، يولد قوة قدرها 110 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

وتنطلق جولف من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 12 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة. وتُعرف جولف باقتصادها الجيد في استهلاك الوقود، حيث تحتاج إلى 7.7 لتر لكل 100 كم من القيادة، وتعتمد على خزان وقود بسعة 50 لترًا

يأتي التصميم الخارجي بمصابيح أمامية متطورة من فئة LED بلس، مع مصدّ أمامي جديد وعجلات رياضية يتراوح قياسها بين 18 و19 بوصة.

أما المقصورة الداخلية، فتضم شاشة مركزية لعرض البيانات والترفيه بقياس 12.9 بوصة، مع عدادات رقمية محدثة، ومقاعد رياضية، وإضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان.

توفر السيارة عدة أوضاع قيادة تشمل، الوضع المريح، والوضع الرياضي، ووضع السباق، ووضع الانزلاق، والوضع الاقتصادي، والوضع النتخصص، إلى جانب أنظمة أمان ومساعدة متطورة مثل التنبيه من التصادم، المساعدة على البقاء في المسار، ونظام تثبيت السرعة المتكيّف.

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