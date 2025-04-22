رابطة المصنعين: خفض الفائدة البنكية ينعش سوق السيارات في مصر

كتب - محمود أمين:

أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، أن قرار خفض أسعار الفائدة البنكية بنسبة 2.25% سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على حركة مبيعات السيارات في السوق المحلي، لا سيما في ظل هيمنة أنظمة التقسيط على غالبية عمليات البيع.

وأوضح سعد في مداخلة لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، أن البيع بالتقسيط يمثل الوسيلة الأكثر شيوعًا في مصر، وخفض الفائدة سيقلل من أعباء التمويل البنكي ويجعل السيارات متاحة لشريحة أكبر من المستهلكين، ما قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في حجم الطلب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك توقعات قوية بتخفيض إضافي في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن التوقيت الأنسب لتنفيذ هذه الخطوة التالية سيكون في منتصف العام، وتحديدًا اعتبارًا من شهر يونيو، حيث يتوقع أن يزيد الأقبال على شراء السيارات الجديدة.

وفي سياق آخر، تحدث سعد عن التحول نحو السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن الصناعة الصينية استطاعت أن تحقق تطورًا تكنولوجيًا مذهلًا في هذا المجال.

وأشار إلى أن العديد من الطرازات الكهربائية القادمة من الصين أصبحت قادرة على قطع مسافات طويلة بكفاءة عالية، وهو ما يغير مفاهيم الاعتمادية لدى المستهلك المصري.

وشدد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات على أن المستهلك المصري بات يبحث عن خفض تكاليف التشغيل، وهو ما توفره السيارات الكهربائية والهجينة، نظرًا لانخفاض تكلفة الطاقة والصيانة بالمقارنة مع السيارات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي.

ولفت إلى أن هذا التوجه يتماشى مع التغيرات العالمية في صناعة السيارات، وتوقع أن يشهد سوق السيارات الكهربائية إقبالًا واسعًا في مصر خلال السنوات القليلة القادمة.

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