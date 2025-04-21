مواصفات وأسعار أرخص سيارة ألمانية في مصر.. تعرف عليها

كتب - محمود أمين:

يبحث عدد من زبائن سوق السيارات عن سيارة جديدة تحمل علامة موثوقة بأسعار معقولة، ويبرز الصانع الألماني كأفضل خيار للسيارات الجديدة.

نستعرض فيما يلي مواصفات واسعار أوبل كورسا فيس ليف التي تعد أرخص سيارة المانية محليًا.

تقدم أوبل كورسا الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و 280 ألف جنيه.

تعتمد كورسا على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتنطلق السيارة من الثبات حتى 100 كم/س في 8.7 ثانية.

وتمتلك مقصورة السيارة باقة من أنظمة الأمان والمساعدة أبرزها 6 وسائد وستائر هوائية، ونظام فرامل ذكي، ونظام للتحذير من الخروج عن المسار، والتعرف على الإشارات المرورية، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

كما تتميز أوبل كورسا بمجموعة من الكماليات منها جنوط رياضية 17 بوصة، زجاج الفاميه، سبويلر خلفي، عجلة قيادة متعددة المهام، مرايا وسطية بحساسية الإضاءة.

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