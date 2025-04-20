سيارة SUV مستعملة حديثة بـ 450 ألف جنيه

كتب- محمود أمين :

يوفر سوق المستعمل شيري تيجو 3 موديل 2022 الكروس أوفر بمتوسط أسعار تتراوح بين 450 إلي 650 ألف جنيه، يحدد السعر الحالة الفنية، في هذا الموضوع نستعرض مواصفات السيارة خلال هذا التقرير:

تقدم تيجو 3 بطول 4.41 متر مع قاعدة عجلات 2.51 متر وعرض 1.76 متر بجانب ارتفاع 1.65 متر.

زودت تيجو 3 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم 160 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

جهزت السيارة الصينية بأنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات وحساسات ركن خلفية مع كاميرا بالإضافة لوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

تضمنت تجهيزات شيري تيجو 3 مثبت سرعة ودخول بدون مفتاح وفتحة سقف ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة LED نهارية وخلفية وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم البلوتوث ونظام صوتي من 4 سماعات.

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