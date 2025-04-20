نتائج سباق الجولة الأولى من بطولة "إيزي كارت مصر 2025"

كتب – محمود أمين:

انطلقت أولى جولات موسم 2025 من بطولة "إيزي كارت مصر –" الدولية لسباقات الكارتينج، يومي 18 و19 أبريل، على حلبة "كارت رايدرز" بمركز القيادة الآمنة في منطقة 15 مايو بالقاهرة، بمشاركة نخبة من المتسابقين المصريين والدوليين.

وجاءت الجولة الأولى بمشاركة 15 متسابقًا من فئتي 100 سي سي و125 سي سي، من بينهم أربعة متسابقين دوليين.

نتائج سباق فئة 100 سي سي

المتسابق الأوكراني أندريه كروغليكمن فريق Curve Karting تصدّر سباق الفئة محققًا المركز الأول بزمن إجمالي 17:10.433 دقيقة بعد إتمام 20 لفة كاملة.

وجاء الإيطالي توماسو دامبروزيو في المركز الثاني بفارق ضئيل قدره 2.516 ثانية عن المتصدر، بينما احتل المصري محمد راتب المركز الثالث بفارق 7.964 ثانية، مسجلاً أسرع لفة له بزمن 51.465 ثانية.

وشهد السباق احتدامًا كبيرًا، خاصة بين المراكز الثلاثة الأولى، بينما حل كل من يوسف سامر، وأحمد معتز، ويوسف رُشدي في المراكز من الرابع إلى السادس على التوالي، مع توقيع عقوبات زمنية على الأخيرين.

فيما جاء محمود أبو الوفا في المركز السابع بعد انسحابه من السباق عقب 3 لفات فقط.

نتائج سباق فئة 125 سي سي

شهدت هذه الفئة سيطرة واضحة للمتسابقين الإيطاليين، حيث حسم دي بيرسيا ريكاردو السباق لصالحه محققًا زمنًا قدره 56:48.432 دقيقة متفوقًا على زميله الإيطالي ماركو بارباجليا الذي حل ثانيًا بفارق 2.275 ثانية.

أما المركز الثالث فكان من نصيب المتسابق المصري نور أبو الوفا بزمن إجمالي 57:14.736 دقيقة، متفوقًا على عدد حسن أحمد ومالك الحاوي.

ورغم الانسحاب المبكر لكل من خديجة موافي، وياسمين عطية بعد 4 و2 لفة فقط، إلا أن مشاركتهما نالت اهتمام الجمهور والمتابعين.

ويشهد موسم 2025 تنظيم ست جولات تنافسية من سباقات الكارتينج للمحترفين، باستخدام سيارات“بيريل آرت – Birel Art” الإيطالية المتخصصة في مجال تصنيع سيارات الكارتينج.

وتنطلق الجولة الثانية بالعريش من 1 إلى 3 مايو 2025 القادم.

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