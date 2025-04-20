مواصفات وأسعار أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك في مصر

كتب- محمود أمين:

في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السيارات داخل السوق المصري، ومع ازدياد الطلب على السيارات الاقتصادية تصبح رينو تاليانت خيار أوروبي يجمع بين السعر المناسب، والتكنولوجيا الحديثة.

رينو تاليانت تصنف محلياً كأرخص سيارات أوروبية مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، في التقرير التالي، نستعرض أبرز مواصفات السيارة وتجهيزاتها، بالإضافة إلى الفئات المتوفرة منها وأسعارها الرسمية في السوق المصري :

تمتلك تاليانت محركًا تربو سعة 1.0 لتر، يولد قوة 100 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

تاليانت يبلغ طولها 4,396 مم، وعرض 1,848 مم، وارتفاع 1,501 مم مع قاعدة عجلات 2,649 مم. خلوص الأرضي في تاليانت يصل إلى 161 مم.

تقدم تاليانت بشاشة لمس 8 بوصة تدعم نفس التقنيات (Apple CarPlay وAndroid Auto)، لكن عجلة القيادة فيها مصنوعة من الجلد.

تجهيزات الأمان في سيارة رينو تشمل 4 وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني ESP، حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات.

بالإضافة إلى ذلك، تاليانت توفر مزيدًا من وسائل الأمان، مثل الوسائد الهوائية الإضافية وحساسات الركن الأمامية.

تبدأ أسعار تاليانت من 699,000 جنيه للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 799,000 جنيه.

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