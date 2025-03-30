الفارق 100 ألف جنيه.. تشتري إم جي 5 أم بايك U5 Plus؟

كتب - محمد جمال:

تتشابه كل من السيار إم جي 5 و بايك U5 Plus بصورة كبيرة في العديد من المواصفات الفنية والكماليات والتجهيزات وعوامل السلامة والأمان، فضلًا عن أن أسعارهما متقاربة لحد كبير.

يقع العديد من المقبلين على الشراء بعد التقارب الكبير بين سيارتين في فخ الحيرة، إذ أن الفارق السعري بينهما 100 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين إم جي 5 و بايك U5 Plus:

أداء محرك إم جي 5 و بايك U5 Plus

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تعتمد MG5 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة، وناقل حركة CVT أوتوماتيك ودفع أمامي للعجلات.

مساحات وأبعاد إم جي 5 و بايك U5 Plus

تأتي بايك U5 Plus السيدان الجديدة بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

تقدم MG5 بطول 4601 مم، عرض 1818 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1489 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ512 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 و16 بوصة.

تجهيزات السلامة والأمان في إم جي 5 و بايك U5 Plus

تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

أما MG5 تصل للسوق المصرية بباقة من تجهيزات كبيرة أيضاً في مقدمتها 6 وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات للمساعدة على ركن السيارة، وكاميرا بزاوية 370 درجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام الثبات الديناميكي ESP.

كماليات وتجهيزات إم جي 5 و بايك U5 Plus

مقصورة سيارة بايك الجديدة يتوفر بها شاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

تقدم MG 5 بباقة من الكماليات داخل مقصورتها، أبرزها تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، شاشة معلومات تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم نظامي أبل كار بلاي Apple CarPlay وأندرويد أوتو Android Auto، ومثبت للسرعة، مقعد كهربائي للسائق، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد جلد مزودة بخاصية تسخين الكراسي الأمامية.

أسعار وفئات إم جي 5 و بايك U5 Plus

تبدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 800 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

تقدم إم جي 5 موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 900 ألف جنيه للفئة STD القياسية، ومليون جنيه للفئة Luxury الأعلى تجهيزًا.

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