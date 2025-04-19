مسلسل التراجع مستمر.. انخفاض أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2021

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة حالة من الاستقرار والهدوء النسبي بالإضافة إلى وجود عروض وتخفيضات على عدد من السيارات الجديدة، ما دفع العديد من المستهلكين العازفين عن الشراء للتفكير مجددًا في شراء ولو سيارة مستعملة.

وأثر التراجع بأسعار العديد من السيارات الجديدة على سوق المستعمل، ومن الطرازات التي يبحث عنها الكثير من المقبلين على الشراء هيونداي إلنترا AD موديل 2021 ومتوسط أسعارها حاليًا 800 ألف جنيه فيما كانت تباع خلال الأشهر الماضية بمتوسط سعري 940 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي إلنترا AD التفصيلية بالسوق المصري:

تتوفر سيارة هيونداي بطول كلي 4.620 مم، وعرضها 1.800 مم، وارتفاعها 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

تتميز FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق.

السيارة مزودة قياسًا أيضًا بمقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أوتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.

أما أنظمة الراحة والترفيه تتمثل في حساس إضاءة أوتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بعد، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth® للهاتف.

جاء التصميم الخارجي للسيارة FL Elantra AD بشكل أكثر جرأة يبرز اندماج جسم السيارة مع مقدمتها الجذابة ومقصورتها الأنيقة مع تزويدها بجنوط سبور مقاس "16، وزجاج خلفي يحقق الخصوصية، ومرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا.

تم تجهيز السيارة أيضًا بمرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ومصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين واضاءة أمامية خلال النهار وفوانيس خلفية LED، فتحة سقف، مفتاح ذكي، نظام تحديد المواقع.

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