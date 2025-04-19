بعد انضمام كارديان الجديدة كليًا.. القائمة الكاملة لسيارات رينو بمصر

كتب - محمد جمال:

قدمت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، السيارة رينو كارديان الجديدة كليًا، التي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر تحت المدمجة لأول مرة بمصر خلال أبريل الجاري.

ومع طرح كارديان بمصر لأول مرة يبحث العديد من المقبلين على الشراء عن طرازات رينو بمصر خلال الشهر الجاري.

تضم علامة رينو 6 سيارات جديدة بمصر خلال الشهر الجاري تتنوع ما بين SUV وسيدان وفان، وتبدأ أسعارها من 799 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات رينو الجديدة بمصر:

رينو كارديان

تدخل كارديان لأول مرة السوق المصري، بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية بـ899.900 جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا بـ974.900 جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

رينو داستر

تقدم داستر بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.190.000 جنيه للفئة الأولى، و1.240.000 جنيه للفئة الثانية و1.290.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

رينو أوسترال

تقدم رينو أوسترال في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,590,000 جنيه للفئة الأولى Evolution، و1,770,000 جنيه للفئة الثانيةTechno، و1,880,000 جنيه للفئة الثالثةIconic، و1,990,000 جنيه للفئة الرابعةEsprit Alpine، و2,020,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزاEsprit Alpine Black edition.

رينو ميجان

تبدأ أسعار رينو ميجان الجديد خلال يناير من 1,199,000 جنيه للفئة الأولى فيجن، والفئة الثانية ديناميك بسعر 1,400,000 جنيه، والفئة الثالثة سجنتشر 1,500,000 جنيه، والفئة الرابعة ديناميك تيربو بسعر 1,510,000 جنيه، والفئة الخامسة إنتينس تيربو 1,520,000 جنيه، والفئة السادسة سجنتشر تيربو بسعر 1,580,000 جنيه، والفئة السابعة سعرها 1,600,000 جنيه، والثامنة سعرها 1,610,000 جنيه والأخيرة سعرها 1,750,000 جنيه.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت الجديدة خلال يناير الجاري بسعر رسمي يبدأ من جديد يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى فيجن، والفئة الثانية 799 ألف جنيه.

رينو إكسبريس

تتوفر رينو إكسبريس الجديدة بسعر رسمي 970 ألف جنيه.

رينو ماستر فان

تتوفر رينو ماستر فان الجديدة بسعر رسمي مليون 750 ألف جنيه.

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