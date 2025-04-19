أسعار ومواصفات أرخص سيارة هاتشباك أوروبية في مصر

كتب - محمد جمال:

تعد السيارات الأوروبية خيارا مفضلًا لدى الغالبية العظمى من المقبلين على الشراء في مختلف جميع أنحاء العالم وخاصة بالسوق المصري، وذلك لما تتميز به من ارتفاع مستويات الجودة وجودة التصنيع والخامات المستخدمة

ويبحث العديد من المواطنين بالسوق المحلي خاصة فئة الشباب والسيدات عن الطرازات الجديدة الأرخص سعرًا من فئة الهاتشباك الأوربية.

تصنف ستروين C3 الهاتشباك أرخص الطرازات الأوروبية المتاحة الحالية بمصر، وتبدأ أسعارها من مليون 55 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 190 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

في التقرير التالي نستعرض أهم مواصفاتها وأحدث أسعارها:

أبعاد ستروين C3

قدمت ستروين C3 الهاتشباك بطول 3.99 متر من ضمنه 2.53 متر لقاعدة العجلات بجانب عرض 1.48 متر وارتفاع 1.49 متر.

منظومة القوة والحركة بستروين C3

انطلقت C3 بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي موزعة على 3 أسطوانات بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

الأمان بستروين C3

كما زودت بوسائل أمان قياسية تتضمن ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات فضلا عن تنبيه السائق عند الإرهاق ومراقبة ضغط الإطارات والتعرف على سرعات الطريق مع تنبيه للسائق من الإرهاق ومن مغادرة الحارة المرورية وحساسات ركن خلفية ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.

تجهيزات ستروين C3

اعتمدت فئة ستروين C3 القياسية على جنوط قياس 15 بوصة وجهزت بإضاءة أمامية LED ومرايا جانبية كهربائية وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث فضلاً عن تكييف أوتوماتيك ومثبت سرعة وكسوة جلدية لعجلة القيادة وتبطيل تلقائي للمحرك عند التوقف القصير.

بينما تزيد الفئة الثانية بجنوط 16 بوصة ثنائية اللون ومرايا جانبة كهربائية الطي وحساسات للإضاءة والمطر مع كاميرا خلفية وتطعيمات خشبية من الداخل ومفتاح ذكي.

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