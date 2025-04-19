انطلاق موسم 2025 من بطولة "إيزي كارت مصر" الدولية لسباقات الكارتينج

كتب - محمود أمين:

تستعد جمهورية مصر العربية لانطلاق فعاليات موسم 2025 من بطولة “إيزي كارت مصر – EasyKart Egypt” الدولية لسباقات الكارتينج، والتي تُنظَّم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف مباشر من “نادي السيارات والرحلات المصري” – الممثل الرسمي للاتحاد الدولي لرياضة السيارات (FIA) في مصر.

ويشهد موسم 2025 تنظيم ست جولات تنافسية من سباقات الكارتينج للمحترفين، باستخدام سيارات“بيريل آرت – Birel Art” الإيطالية المتخصصة في مجال تصنيع سيارات الكارتينج.

الجدول الكامل لموسم 2025 – 6 جولات.

توزعت الجولات الستة التي يتضمنها الموسم على عدد من المحافظات والمواقع المصرية المتميزة وفق الجدول التالي:

- القاهرة (حلبة كارت رايدرز – مركز القيادة الآمنة – 15 مايو): 18 و19 أبريل.

- العريش: 1 و2 و3 مايو.

- الساحل الشمالي: 26 و27 و28 يونيو.

- الساحل الشمالي: 24 و25 و26 يوليو.

- الساحل الشمالي: 14 و15 و16 أغسطس.

- الجولة الختامية (الموقع يُعلن لاحقًا): 4 و5 و6 سبتمبر.

صرّح محمود راتب، المنسق العام للبطولة، بأن الاستعدادات لانطلاق موسم 2025 قد بدأت منذ عدة أشهر، بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة، ونادي السيارات والرحلات المصري، والاتحاد الدولي لرياضة السيارات (FIA)، بالإضافة إلى شركة “Birel Art” العالمية. وأكد أن البطولة هذا العام ستشهد مشاركة نخبة من المتسابقين الدوليين، وبشكل خاص من إيطاليا.

إلى جانب مجموعة متميزة من السائقين والسائقات المصريين، في إطار رؤية تهدف إلى دعم رياضة المحركات محليًا وعربيًا، وتجهيز جيل جديد من الأبطال لتمثيل مصر في المحافل العالمية، وخصوصًا في رياضات الحلبات والسيارات ذات المقعد الواحد.

ومن جانبه، أوضح محمد شمعون، المدير العام للبطولة، أن موسم 2025 سوف يشهد منافسة قوية بين المتسابقين، خاصة في ظل رغبة عدد كبير من المشاركين في التأهل إلى النهائيات العالمية التي تُقام خارج مصر وتحديدًا في إيطاليا. وأضاف أن وجود متسابقين أجانب ومحترفين في الجولات المصرية من شأنه أن يُحفّز الأداء العام ويرفع من مستوى المنافسة، مما سينعكس إيجابيًا على أداء السائقين المصريين وتطورهم المهني.

أما رءوف جعفر، عضو مجلس إدارة نادي السيارات ورئيس لجنة السباقات والراليات، فقد أشار إلى أن البطولة ستمنح المتسابقين الفرصة لتجميع النقاط اللازمة لرفع تصنيفهم ضمن قاعدة بيانات الاتحاد الدولي لرياضة السيارات (FIA)، وهو ما يعزز من فرص ترشيحهم للمشاركة في بطولات دولية أكبر خلال المواسم المقبلة.

ويشمل موسم 2025 في مصر منافسات على الفئتين الأخيرتين فقط، نظرًا لما تمثله من تحدٍ أكبر للسائقين، مع الحرص على الفصل التام في سباقات كل فئة وكذلك في النتائج والجوائز.

وتتكون كل جولة من جولات البطولة من ثلاثة أيام، يبدأ أولها بالتجارب الحرة، ويخصص اليوم الثاني للتأهيلات التي تُفضي إلى سباق قصير (Sprint Race)، في حين يُختتم اليوم الثالث بالسباق النهائي وتوزيع الجوائز على الفائزين بكل فئة.

تفاصيل الجولة الأولى – 18 و19 أبريل – القاهرة

تنطلق الجولة الأولى على حلبة كارت رايدرز بمركز القيادة الآمنة في منطقة 15 مايو بالقاهرة. ويشارك بها 15 متسابقًا، منهم 8 متسابقين في فئة 125 سي سي، و7 متسابقين في فئة 100 سي سي. كما تشهد الجولة مشاركة ملحوظة من المتسابقات الشابات إلى جانب السائقين الشباب، كما يشارك أربعة متسابقين من إيطاليا (اثنان في كل فئة).

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