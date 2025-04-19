نظام ملتيميديا متطور يعزز تجربة قيادة مرسيدس الجديدة

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق تحديث جديد عبر الأثير “Over the Air” لنظام الملتيميديا MBUX لجعله أكثر كفاءة وقوة مع طرح وظيفة العرض عبر القمر الاصطناعي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التحديث الجديد يتوفر لحوالي مليوني سيارة حول العالم، ويحمل البرنامج الجديد رقم الإصدار 2.6 ويعمل على توسيع نظام الملاحة من خلال وظيفة العرض عبر الأقمار الاصطناعية من جوجل “Google Satellite View” ووظيفة الطرق المباشرة البديلة “Alternative Live Routen”.

وتتيح وظيفة العرض عبر الأقمار الاصطناعية لأصحاب السيارات إمكانية رؤية المنطقة المحيطة من منظور عين الطائر بجودة صور فائقة الدقة، بينما تعمل وظيفة الطرق المباشرة البديلة على احتساب طرق سير مختلفة إلى وجهة الوصول تلقائيا.

ملاحة ذكية للسيارات الكهربائية

وبالنسبة للسيارات الكهربائية، فإن وظيفة الملاحة الذكية الكهربائية “Navigation Electric Intelligence” تقوم بتضمين محطات الشحن الضرورية كوجهات بينية في خط السير مع مراعاة مسافة السير وكثافة حركة المرور وأوقات الشحن المقدرة بشكل ديناميكي، وهو ما يجعل الرحلة أكثر راحة.

وبالنسبة لعشاق القيادة في الطرق الوعرة، فإنهم يستفيدون من وظيفة “Offroad Track” الجديدة في تطبيق Stories، والتي تتيح تسجيل مسارات "المغامرة" ومشاركتها أو دمجها مع بيانات القيادة مثل المرتفعات والسرعة.

مساعد صوتي بالذكاء الاصطناعي

وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل التحديث الجديد لنظام الملتيميديا من مرسيدس على مساعد صوتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية ChatGPT، وسيتم توفيره لحوالي 3 ملايين سيارة، ويتوفر هذا المساعد الصوتي في الموديلات القديمة المزودة بالجيل الأول من نظام MBUX.

وتتيح وظيفة المساعد الصوتي إجراء الحوارات باللغة الطبيعية ويوفر إجابات لأسئلة قائد السيارة يتم وليدها بالذكاء الاصطناعي، ويمكن حجز باقة الترفيه Plus عن طريق متجر مرسيدس – بنز من السيارة مباشرة.

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