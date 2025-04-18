أسعار ومواصفات ستروين C4 الجديدة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة القصراوي جروب وكيل علامة ستروين بمصر، سيارتها ستروين C4 المصنفة بفئة الكروس أوفر تحت المُدمجة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات خلال شهر أبريل الجاري.

في هذا الموضوع نستعرض أحدث أسعار ستروين C4 وأهم مواصفاتها.

الأبعاد

قدمت ستروين C4 الجديدة بطول 4.36 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.83 متر وارتفاع 1.52 متر.

منظومة القوة والحركة

انطلقت الكروس أوفر الفرنسية بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي مع تربو ولد 155 حصاناً من القوة وعزم 240 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات ما دفع عجلاتها الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 8.2 ثوان.

الأمان والسلامة في ستروين C4

تضمنت تجهيزات الأمان القياسية بستروين C4 أنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وتوزيع قوة الفرملة على العجلات EBD والتحكم في الثبات الإلكتروني ESP بجانب دعم الفرامل وفرامل يد كهربائية.

يأتي ذلك بجانب دعم التوازن أثناء صعود المنحدرات Hill Start Assist ومراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية بكاميرا.

أما الفئة الثانيىة فقدمت بدعم للنقطة العمياء وخاصية ConnectedCam لتسجيل الحوادث عبر كامير مثبتة أعلى الزجاج الأمامي.

تجهيزات ستروين C4

حصلت ستروين C4 قياسياً على مفتاح ذكي وHead-up Display لعرض البيانات على الزجاج الأمامي وتكييف ثنائي المناطق بالإضافة لحساسات للإضاءة الـLED الأمامية والخلفية وللمطر.

مع مرايا وسطية ذاتية التعتيم وجانبية كهربائية الضم وكسوة جلدية لعجلة القيادة ودعم للقطنية وتسخين للمقاعد الأمامية فضلاً عن شاشة وسطية قياس 10 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وأخرى للعدادات الرقمية قياسها 5 بوصة.

أما الفئة الثانية فشملت إضافاتها فتحة سقف بانورامية وفرش جلدي للمقاعد مع تحكم كهربائي وتدليك من ناحية السائق وحساسات ركن أمامية.

أتت فئة ستروين C4 الثانية بفتحة سقف بانورامية وتحكم كهربائي وتدليك لمقعد لسائق بجانب فرش جلدي للمقاعد وحساسات ركن أمامية مع كاميرا.

الأسعار

تبدأ أسعار ستروين C4 الجديدة في السوق المصري من مليون 415 ألف جنيه للفئة الأولى Feel، ومليون 550 ألف جنيه للفئة الثانية Shine.

اقرأ أيضًا..

انقلاب في قائمة أرخص 5 سيارات "ملاكي" جديدة بمصر 2025

طرح شيفرولية أوبترا موديل 2026 رسميًا في مصر.. أسعار ومواصفات

وكيل هافال يخفض أسعار جوليون برو 30 ألف جنيه