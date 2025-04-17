رسميًا.. طرح ميني كوبر خماسية الأبواب الجديدة في مصر - أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين:

طرحت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة ميني في مصر، الطراز الجديد كليًا من ميني كوبر خماسية الأبواب بالسوق المحلي، وذلك بعد إطلاق نسختي ميني كانتريمان وميني كوبر ثلاثية الأبواب خلال الأشهر الماضية.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية، تتوفر ميني كوبر خماسية الأبواب الجديدة بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي 2.275.000 جنيه.

تعتمد السيارة على لغة التصميم الجديدة للعلامة المعروفة باسم "البساطة الجذابة"، مع بابين إضافيين يوفران مزيدًا من العملية والمساحة الداخلية.

ويضم التصميم الخارجي شبكة تهوية أمامية كبيرة الشكل ذات أضلاع ثمانية، محاطة بمصابيح أمامية دائرية تعمل بتقنية الضوء النهاري، مع تفاصيل خارجية تشمل عجلات قياس 17 بوصة وخيارات متعددة من ألوان السقف والهيكل.

زادت أبعاد السيارة مقارنة بالنسخة ثلاثية الأبواب، حيث امتد طول قاعدة العجلات بمقدار 72 ملم، والطول الإجمالي بمقدار 172 ملم، ما ساعد في تحسين المساحات داخل المقصورة، التي أصبحت أكثر رحابة وتستوعب خمسة ركاب بالغين.

أما من الداخل، فاستوحت المقصورة طابعها من سيارات ميني الكلاسيكية التي ظهرت في خمسينيات القرن الماضي، مع الاعتماد على شاشة دائرية جديدة تعمل باللمس بقياس 9.4 بوصات في منتصف لوحة القيادة، وتعمل هذه الشاشة كنظام معلوماتي ترفيهي ولوحة عدادات رقمية، مدعومة بنظام التشغيل الأحدث من ميني، وتُوفّر سبعة أوضاع قيادة مختلفة.

تشمل التجهيزات الداخلية مكيف هواء أوتوماتيكي يُمكن التحكم فيه من منطقتين، ونظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، وشاحن هاتف لاسلكي، وفتحة سقف بانورامية، وعجلة قيادة رياضية مزودة بخاصية التدفئة، بالإضافة إلى مقاعد رياضية مغلّفة بجلد صناعي، وشاشة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي.

وتضم أنظمة السلامة باقة من التقنيات المتقدمة أبرزها نظام التحذير من التصادم الأمامي مع التدخل التلقائي بالمكابح، ونظام التحذير عند الانعطاف يسارًا مع خاصية الكبح، ونظام مساعد المراوغة لتفادي الاصطدامات. كما تحتوي السيارة على أنظمة تحكم إلكتروني بالمكابح والثبات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى إطارات يمكنها مواصلة السير بعد الثقب وأنظمة مساعدة على الركن.

تعتمد ميني كوبر خماسية الأبواب الجديدة على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 156 حصانًا وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن-متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات. وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 225 كيلومترًا في الساعة.

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