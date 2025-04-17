في أبريل.. أرخص 5 سيارات تجميع محلي بمصر

كتب - محمد جمال:

شهدت قائمة أرخص سيارات زيرو بالسوق المصري تغييرات سعرية كبيرة خلال الأسبوع الماضي، إذ أصبحت نيسان صني أرخص سيارة جديدة بمصر، بالإضافة إلى انضمام فيات تيبو للمرة الأولى لقائمة الأرخص منذ سنوات.

تضم قائمة السيارات الزيرو الأرخص سعرًا بمصر طرازات أوروبية ويابانية وصينية، وتبدأ أسعارها الرسمية خلال الشهر الجاري من 645 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار هذه السيارات:

نيسان صني

كشفت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن أسعار سيارتها صني موديل 2026 الجديدة، لتصبح أرخص سيارة زيرو في مصر خلال شهر أبريل الجاري.

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 الجديدة في السوق المصري من 645 للفئة الأولى بناقل حركة يدوي 645 ألف جنيه، و 695.000 جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 795.000 جنيه.

تتوفر صني في مصر بمحرك من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، وعزم أقصى 134 نيوتن متر، ونوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك من 4 سرعات.

تتمكن السيارة من الانطلاق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتصل إلى سرعة قصوى 178 كيلومترا في الساعة.

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

بروتون ساجا

تباع بروتون ساجا بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 650 ألف جنيه.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

شيفرولية أوبترا

تقدم أوبترا المجمعة محليًا في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 745.000 جنيه للفئة الأولى، و770.000 للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيفرولية أوبترا موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

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