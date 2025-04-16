بفارق 5 آلاف جنيه.. تشتري نيسان صني 2026 أم بي واي دي F3 2025

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن أسعار موديل 2026 من السيارة صني سيدان العائلية الصغيرة المجمعة محليًا.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، أصبحت نيسان صني أرخص سيارة "زيرو" في مصر، إذ تبدأ أسعارها الرسمية من 645.000 جنيه للفئة المزودة بناقل حركة مانيوال.

ومع الكشف عن أسعارها الجديدة، تواصل نيسان صني الضغط على العديد من منافسيها في مصر، لا سيما السيارات التي يتم تجميعها في السوق المحلي.

ومن السيارات التي تدخل في مقارنة مع نيسان صني، السيارة بي واي دي F3 سيدان العائلية التي يتم تجميعها بمصانع الأمل الوكيل الحصري للعلامة الصينية في مصر.

تتوفر النسخة المزودة بناقل حركة يدوي من بي واي دي F3 خلال شهر أبريل الجاري بـ650.000 جنيه وبفارق 5.000 جنيه لصالح نيسان صني.

في التقرير الآتي استعراض لأبرز مواصفات بي واي دي F3 موديل 2025 ونيسان صني 2026:

المواصفات الميكانيكية

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات. تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

أما بي واي دي F3 تعتمد على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 دورة في الدقيقة، وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات. وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

الأبعاد الخارجية

نيسان صني 2026 تقدم بطول يبلغ 4,425 مم، وعرضها 1,695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة .

في المقابل يبلغ طول بي واي دي F3 الإجمالي 4.533 مم، وعرضها الكلي 1.705 مم، وارتفاعها 1.490 مم، وقاعدة عجلاتها 2600 مم، وخلوصها الأرضي 170 مم.

التجهيزات والكماليات

تأتي بي واي دي F3 بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية بإشارات.

تضم وسائل أمان سيارة بي واي دي F3 العائلية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

مقصورة بي واي دي F3 مزودة بمكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، ومقاعد جلد، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي يدعم الراديو وUSB وAUX.

أما نيسان صني تتمتع بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

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