تكلفة "تفويلة" البنزين لأرخص 5 سيارات بمصر في 2025

كتب - محمود أمين:

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة بأسعار البنزين والسولار، خلال أول اجتماع لها في 2025، وذلك بعد تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر.

وجاءت الزيادات كالتالي، بنزين 95 من 17 جنيه إلى 19 جنيه بزيادة 11.7%، بنزين 92 من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه بزيادة 13.1%، بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 بزيادة 14.5%، السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه بزيادة 14.8%.

وبعد هذه الزيادات أصبح حساب تكلفة الـ"تفويلة" أمر ضروري قبل ملئ خزان الوقود؛ نقدم خلال هذا التقرير تكلفة تزود أرخص 5 سيارات متاحة في مصر بالوقود:

نيسان صني

بحساب ملئ خزان السيارة ببنزين 92 الذي توصي به الشركة المصنعة ويبلغ سعره 17.25 جنيهاً للتر، فإن التكلفة الإجمالية للخزان الذي يتسع إلى 41 لترًا من الوقود 707.25 جنيهاً.

بروتون ساجا

بحساب ملئ خزان السيارة ببنزين 92 الذي يبلغ سعره 17.25 جنيهاً للتر، فإن التكلفة الإجمالية للخزان الذي يتسع إلى 40 لترًا من الوقود 690 جنيهاً.

فيات تيبو

بحساب ملئ خزان السيارة ببنزين 92 الذي يبلغ سعره 17.25 جنيهاً للتر، فإن التكلفة الإجمالية للخزان الذي يتسع إلى 45 لترًا من الوقود 776.25 جنيهاً.

بي واي دي F3

بحساب ملئ خزان السيارة ببنزين 92 الذي يبلغ سعره 17.25 جنيهاً للتر، فإن التكلفة الإجمالية للخزان الذي يتسع إلى 50 لترًا من الوقود 862.5 جنيهاً.

رينو تاليانت

بحساب ملئ خزان السيارة ببنزين 92 الذي يبلغ سعره 17.25 جنيهاً للتر، فإن التكلفة الإجمالية للخزان الذي يتسع إلى 50 لترًا من الوقود 862.5 جنيهاً.

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