ساعات وتنضم ستروين C4x الجديدة لقائمة التصنيع المحلي في مصر

كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة ستيلانتس بالتعاون مع قصراوي جروب، الوكيل المعتمد لعلامة سيتروين الفرنسية في مصر، إلى تقديم السيارة "C4 X" الجديدة خلال ساعات والتي تحمل شعار "صنع في مصر".

ويقام مساء الثلاثاء، احتفالية بأحد فنادق القاهرة، للكشف عن النسخة المحلية من ستروين C4 X الجديدة والإعلان عن أسعارها الجديدة التي يتوقع أن تتراجع بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار النسخة المستوردة.

نستعرض فيما يلي مواصفات السيارة المتوقعة:

تعتمد "C4 X" الجديدة على محرك PureTech ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، مزود بشاحن تيربو، والذي يمكنه توليد قوة 130 حصانًا مع أقصى عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

كما تأتي السيارة بأبعاد يبلغ طولها 4,600 مم وعرضها 1,800 مم، وارتفاعها 1,525 مم. أما طول قاعدة العجلات فيبلغ 2,670 مم، مساحة تخزين خلفية 510 لتر.

سيتروين "C4 X" الجديدة زودت بمجموعة من التجهيزات التي تعزز الأمان والراحة أثناء القيادة. حيث تشمل السيارة وسائد هواء أمامية، بالإضافة إلى خاصية غلق وسادة مقعد الراكب.

السيارة يتم تجهيزها أيضًا بنظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج ثبات إلكتروني ESP، فضلاً عن فرامل يد إلكترونية ونظام تحكم عند المطالع.

وتأتي السيارة مزودة بمثبت ومحدد سرعة، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، ونظام إنذار لضغط الهواء في الإطارات. كما تم تضمين نظام تنبيه للسائق لمنع التشتت، ونظام رصد البقعة العمياء، وحساسات ركن أمامية.

كما يمكن إضافة بعض التجهيزات الاختيارية مثل نظام فرامل الطوارئ، خاصية التعرف على سرعة الطريق، ومثبت السرعة الذكي.

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