الكشف عن أرخص سيارة "زيرو" في مصر.. يابانية موديل 2026

كتب - محمود أمين:

كشفت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارتها السيدان الشهيرة صني موديل 2026 والتي تضم فئة بناقل حركة يدوي مقابل 645 ألف جنيه.

وبعد الإعلان عن أسعار النسخة المانيوال الجديدة من صني موديل 2026، تصبح سيارة نيسان أرخص طراز جديد "زيرو" متوفر بالأسواق المصرية.

الكشف عن أسعار نيسان صني مانيوال والتي عادت للسوق بعد غياب، جاء بعد ساعات قليلة من الإعلان عن أسعار الفئات الأوتوماتيك من السيارة والتي تقدم بـ695 ألف جنيه للفئة الأولى و765 ألف جنيه للفئة الثانية، و795 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة وأسعارها:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4,425 مم، وعرضها 1,695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة .

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات. تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

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