KGM توريس 2025 تصل مصر رسميًا.. تبدأ من مليون و675 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

كشفت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة "كي جي إم" KGM الكورية الجنوبية في مصر، عن قائمة الأسعار الرسمية لأحدث طرازاتها توريس 2025، والتي تُطرح من خلال خمس فئات مختلفة.

وبحسب التسعير الجديد تبدأ سيارة KGM من 1.675.000 جنيه، 1.799.000 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تقدم مقابل 1.925.000 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من السيارة تأتي بسعر رسمي 2.090.000 جنيه، أما الفئة الخامسة رباعية الدفع عالية التجهيزات تقدم مقابل 2.190.000 جنيه.

تقدم نسخة 2025 من توريس بنفس محرك نسخة 2024 التي تعتمد على محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي، بقوة 163 حصان، عزم دوران 280 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك.

وتمتلك توريس 2025 نظام الفرامل الذاتي في حالات الطوارئ، ورصد النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، والتنبيه عند مغادرة المسار، والوسائد والستائر الهوائية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، مراقبة ضغط الإطارات ، والاضاءة التلقائية.

تشمل تجهيزات مقصورة توريس نظام ترفيه مكون من شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة للتحكم في المناخ ومجموعة عدادات رقمية.

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