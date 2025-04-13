سائق النقل الذكي المتهم في علبة حلويات هبة قطب: والدي توفي قهرًا

كتب - محمد جمال:

قال محمد سعيد، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي إن والده قد توفي بالذبحة الصدرية، وذلك حزنًا على الاتهامات التي تم توجيهها إلى ابنه، من قبل الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الزوجية والتي اتهمته بسرقة علبة حلويات.

بدأت القصة عندما نشرت قطب منشورًا عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" وتحدثت عن سرقة أحد سائقي الدراجات النارية يعمل لدى أحد تطبيقات النقل الذكي، طرد عبارة عن "علبة حلويات" بدلًا من توصيله إلى وجهته المقررة طرف أحد معارفها.

طلبت منه قبل أيام قليلة توصيل "أوردر" عبارة عن "علبة حلويات" من منزلها في منطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر إلى التجمع الخامس بحسب حديث له مع "سكاي نيوز عربية".

وقالت في منشورها: "النهاردة حصل الآتي.. طلبت أوبر سكوتر عشان يوصل (package) استلمه مني وربطه وكله تمام عشان يوصله التجمع، مضيفه "لأني لازم ألحق حد مسافر النهاردة ضروري، كلمني وهو في نص السكة وقال لي إنه وقع منه على الدائري وباظ والعربيات داست عليه".

وواصلت: "قلت له مفيش مشكلة برضو وصله، قعد يقاوح شوية وبعدين قال لي تمام، وبعدها مباشرة أنهى الرحلة وطبعا الفلوس اتخصمت وعمل لي بلوك".

وتابعت قطب، بأن سائق تطبيق النقل الذكي يدعى "محمد" ورقم السكوتر (س م 3122).

وشهدت الساعات الماضية رواجًا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الأزمة، ووجهت العديد من الاتهامات إلى سائق النقل الذكي استنادًا إلى الانتهاكات المتكررة من العاملين بهذا القطاع، فيما تتجه انتقادات من جهة أخرى إلى "قطب"، خاصة بعد إعلان السائق وفاة والده حزنًا على "الفضيحة" التي تعرض لها.

وقال السائق في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إن حزن والده بسبب الاتهامات التي تم توجيهها إليه تسببت في زبحة صدرية أدت إلى وفاته.

وأوضح أن الدكتورة هبة قطب طلبت منه قبل أيام قليلة توصيل "أوردر" عبارة عن "علبة حلويات" من منزلها في منطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر إلى التجمع الخامس.

وأضاف: "كان المطلوب مني عدم ربط العلبة بإحكام لعدم إتلاف محتوياتها، وهو ما تسبب في سقوطها مني على الطريق، ولم يحدث محاولة غلق هاتفي أو وضعتها على قائمة الحظر"، معلقًا " أن عاد للتواصل مع "قطب"، التي رفضت كلامه وطلبت منه أن يعود لالتقاطه من على الأرض، وهو أمر من شأنه أن يعرض حياته للخطر، لأن الطريق سريع.

وأبلغ السائق الدكتورة هبة قطب بأنه مستعد لتحمل مسؤولية سقوط الطرد، ودفع ثمنه، ولكنها رفضت وصممت على جمعه من الطريق، وبناء على ذلك اضطر السائق لإنهاء الرحلة وإبلاغ تطبيق "أوبر".

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