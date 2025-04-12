بعد وقف "الكهرباء" شواحن الـ GBT| قطعة أساسية تنهي الأزمة.. تعرف على سعرها

كتب - محمد جمال:

كشف مصدر مسؤول بشركة إيكاروس، المتخصصة في محطات الشحن الكهربائية، عن أسعار الـ adapter أو مايعرف بالمحول، الذي يقتصر دوره على تحويل شحن السيارات الكهربائية من بروتوكول الشحن الصيني إلى الأوروبي.

وأكد المصدر، بأن أسعار الـ adapter أو مايعرف بالمحول تتراوح أسعارها في السوق المصري خلال الشهر الجاري متوسطه السعري من 45 إلى 50 ألف جنيه.

يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك EgyptERA، قد أعلنا السماح فقط باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2 وType 2 في جميع محطات الشحن على مستوى الجمهورية، وتوقف شواحن الـGBT وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك EgyptERA.

وعليه فسيتم إيقاف جميع بروتوكولات الشحن الأخرى داخل محطات إيكاروس إليكتريك بدءًا من الاثنين القادم الموافق 14 أبريل 2025.

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