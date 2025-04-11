بعد توقف شواحن الـGBT .. مصدر بـ "إيكاروس": الخدمة متاحة في هذه الحالة فقط؟

كتب - محمد جمال:

قال مصدر مسؤول بشركة إيكاروس، المتخصصة في محطات الشحن الكهربائية، إن مالكي السيارات الكهربائية التي تعمل ببروتوكول الشحن الصينيي المتضررين من توقف شواحن الـGBT بمحطات إيكاروس، يمكنهم شحن سياراتهم الكهربائية وفقا لشواحن البروتوكول CCS2 الأوروبي ولكن عن طريق adapter أو مايعرف بالمحول.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، أن شاحن البروتوكول الأوروبي يقوم بالشحن السريع فقط، ولا يوجد عبر البروتوكول الأوروبي إمكانية للشحن البطيء.

وكشف المصدر، عن أسعار شحن السيارات الكهربائية عبر محطاتهم المنتشرة والتي جاءت على النحو التالي:

- "الشاحن البطيء".. 1.75 جنيه لكل كيلو بايت.

- "الشاحن السريع".. 3.75 جنيه لكل كيلو بايت.

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك EgyptERA، قد أعلن السماح فقط باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبيCCS2 ، Type 2 في جميع محطات الشحن على مستوى الجمهورية.

وعليه فسيتم إيقاف جميع بروتوكولات الشحن الأخرى داخل محطات إيكاروس إليكتريك بدءًا من الاثنين القادم الموافق 14 أبريل 2025.

يشار إلى أنه ليست الجميع السيارات الصينية المتوفرة بالسوق المصري، ستضرر من هذا القرار إذ أن بعض هذه السيارات تصنعها الصين خصيصًا لتصديرها إلى الأسواق الأوروبية وبالتالي حال وجود هذه السيارات بمصر فسيتم التعامل معها بشكل طبيعي.

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