تابعة لـ"هواوي".. سيارات كهربائية جديدة تنضم للسوق المصري - التفاصيل

كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامات ستروين وجاك وجولدن دراجون وجيتور، للشكف عن تفاصيل الحصول على وكالة علامة "أيتو" AITO الصينية للسيارات الكهربائية.

سيارات AITO هي نتاج تحالف بين شركة هواوي الصينية الرائدة في تكنولوجيا الاتصال والهواتف الذكية ومجموعة سيريس التي بدأت كشركة لمكونات الأجهزة المنزلية وممتصات الصدمات قبل أن تتحول لإنتاج السيارات.

ومن المقرر أن يعقد قصراوي جروب يوم السبت القادم، مؤتمرًا صحفيًا في القاهرة للكشف عن تفاصيل وكالة علامة أيتو AITO الصينية الجديدة في السوق المحلي.

وتعتمد العلامة على انتاج سيارات ذكية معززة بطاقة الدفع النظيفة - كهربائية وهجين، وتوفر في الوقت الحالي أربعة طرازات من السيارات متعددة الاستخدامات SUV بمختلف الأحجام.

وتتميز جميع الطرازات بتقنية الدفع الكهربائي، أو المدى الممتد لمنظومة القوة –أي سيارات هجينة تقبل الشحن الخارجي، مما يجعلها خيار مناسب للباحثين عن توفير الوقود والمتخوفين من اقتناء سيارات كهربائية.

وتستعد مجموعة قصرواي من خلال هذه الشراكة الجديدة، لإطلاق سيارات حديثة مزودة بالطاقة النظيفة، التي تتماشي مع رؤية الدولة مصر 2030.