للمقبلين على الشراء.. هذه أرخص سيارة جديدة تقدمها تويوتا بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر تويوتا كورولا السيدان العائلية الجديدة، كأرخص طرازات العلامة اليابانية بمصر خلال الشهر الجاري.

وفي شهر مارس الجاري، تصنف السيارة كورولا الأرخص في عائلة تويوتا اليابانية بمصر، ذلك مع استمرار غياب شقيقتها الصغرى بيلتا سيدان ما تحت المدمجة.

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة تباع كورولا موديل 2025 الجديدة بـ 5 فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 300 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و390 ألف جنيه، الفئة الثالثة قدمت مقابل مليون و 500 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة سعرها الرسمي مليون و 600 ألف جنيه، بينما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا مليون و 650 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي نستعرض مواصفات تويوتا كورولا الجديدة:

تعتمد تويوتا كورولا 2024 على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

تقدم كورولا الجديدة في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

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