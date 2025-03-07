نصائح للتعامل مع الأمطار أثناء القيادة

كتب - محمود امين:

تعد القيادة أثناء هطول الأمطار من أكثر الظروف التي تتطلب حذرًا شديدًا، حيث يمكن أن تؤدي الأمطار إلى تقليل الرؤية وزيادة انزلاق المركبات على الطرق. تعتبر السلامة المرورية في هذه الظروف أمرًا بالغ الأهمية، خاصةً في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة أو مستمرة.

في هذا التقرير، نتناول بعض النصائح الهامة التي يجب على السائقين اتباعها لضمان قيادة آمنة:

تقليل السرعة

يجب على السائق تقليل السرعة أثناء القيادة على الطرق المبللة. حيث إن الأمطار تقلل من قدرة الإطارات على التماسك مع سطح الطريق، مما يزيد من خطر الانزلاق.

زيادة المسافة بين المركبات

من المهم زيادة المسافة بين المركبة والأخرى، بحيث يتمكن السائق من التوقف في الوقت المناسب في حالة الطوارئ، خصوصًا أن المسافة التي يحتاجها السائق للتوقف تزيد على الطرق المبللة.

التأكد من عمل المساحات بفاعلية

يجب التأكد من أن مساحات الزجاج الأمامي تعمل بشكل جيد. من الأفضل التأكد من نظافة الزجاج الأمامي قبل البدء في القيادة، وكذلك التأكد من سلامة مكونات المساحات.

استخدام الأضواء المناسبة

أثناء الأمطار الغزيرة، يجب على السائق استخدام الأضواء الأمامية والخلفية لتوفير رؤية أفضل. تجنب استخدام الأضواء العالية، حيث قد تتسبب في انعكاسات ضوء مزعجة للسائقين الآخرين.

تفادي البرك والمياه الراكدة

يجب تجنب القيادة عبر البرك أو المياه الراكدة على الطريق، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على السيارة. المياه العميقة قد تخفي الحفر أو تضغط على المكابح مما يؤدي إلى الحوادث.

عدم استخدام الفرامل فجأة

في حال شعور السائق بأن السيارة بدأت بالانزلاق، يجب عليه تجنب استخدام الفرامل فجأة. بدلاً من ذلك، يفضل سحب القدم تدريجيًا عن دواسة الوقود والسماح للسيارة بالثبات.

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