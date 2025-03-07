بعد إعلان فورد الخروج من مصر.. جميل موتورز توضح موقفها من ملَّاك السيارات الحاليين

كتب - محمد جمال:

تعهدت شركة جميل موتورز، الوكيل الرسمي لعلامة فورد التجارية في مصر، بمواصلة تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار والدعم الفني وخدمات ما بعد البيع لمالكي سيارات العلامة الأمريكية، لضمان حصول عملائها على الخدمات رغم توقف مبيعات السيارات الجديدة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان فورد موتورز كومباني، بالتوقف عن بيع سياراتها في السوق المصري، في خطوة وصفتها الشركة الأمريكية بالاستراتيجية والتي تعكس توجهات جديدة للشركة بأسواق المنطقة والعالم.

قال طارق عبد اللطيف، المدير الإقليمي لشركة جميل موتورز في مصر:"نؤكد التزامنا الكامل بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام، سيكون تركيزنا خلال السنوات العشر القادمة على الاستمرار في تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع الشاملة والدعم الفني لجميع مالكي فورد في مصر، نرى أن هذا التعاون الاستراتيجي المستمر هو تأييد كبير لعلاقتنا التي استمرت لعقد من الزمن مع فورد".

أضاف عبد اللطيف:"نحن نقدر ثقة عملاءنا المستمرة، ومن خلال مراكز خدمات جميل موتورز في القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة لمراكز الخدمة المعتمدة التابعة لها سنواصل في تلبية احتياجات العملاء وخدمتهم من خلال فريق فني مدرب ومراكز مجهزة بأحدث التقنيات".

أكدت جميل موتورز أيضًا استمرارها بتوفير حزمة مميزة من الخدمات لمالكي سيارات فورد بمصر، والتي تتيح للعملاء استبدال سياراتهم بسيارات جديدة أو مستعملة من علامات تجارية أخرى، مع إمكانية سداد الفرق نقدًا أو من خلال برامج تقسيط مرنة، وإضافة إلى ذلك تتعاون جميل موتورز مع شركة أوتو ستور لتقديم خدمات تقييم وشراء وبيع السيارات المستعملة بأسعار مميزة.

تُناشد شركة جميل موتورز عملائها بالتواصل مع فريقها المُختص في حال وجود أي استفسارات، عبر قنوات التواصل الشاملة ومن بينها الخط الساخن 19590 للحصول على أي استفسارات تتعلق بالخدمات أو الصيانة.

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