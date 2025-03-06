ترشيحات المستعمل| إم جي 5 موديل 2022 بأقل من 725 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري "المستعمل" و"الزيرو" في هذه الأوقات خاصة خلال شهر رمضان الكريم حالة من استقرار والهدوء، مع موجات تراجع كبيرة بأسعار السيارات الزيرو.

ويبحث خلال هذه الأوقات فئة من المشترين عن السيارات كسر زيرو التي لمعت بالسوق المحلي خلال الآونة الأخيرة، والتي عرفت خلال السنوات الماضية بالاعتمادية وتكلفة قطع غيارها المنخفضة والانتشار الكبير.

تعد إم جي 5 واحدة من السيارات الصينية التي لمعت بسوق المستعمل وبات يبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء، ويباع موديل 2022 منها بمتوسط سعري 720 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

في التقرير التالي نستعرض أبرز مواصفات MG5 بالسوق المصري:

تتميز MG5 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بنظام سحب طبيعي للهواء، مما يوفر قوة تصل إلى 120 حصانًا وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن.متر عند 4500 دورة في الدقيقة. السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ونظام دفع أمامي للعجلات.

تأتي MG5 بأبعاد يبلغ طولها 4.60 متر مع قاعدة عجلات تصل إلى 2.68 متر، عرض السيارة 1.81 متر، وارتفاعها 1.48 متر.

تتمتع MG5 بمجموعة من أنظمة الأمان الحديثة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق، توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، ونظامدعم الفرامل داخل المنعطفات. كما تشمل السيارة نظام التحكم في الجر، دعم التوازن أثناء صعود المنحدرات، وتنشيف أقراص الفرامل في حالة الأمطار. بالإضافة إلى مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

تأتي الفئات القياسية من MG5 مزودة بعدد من التجهيزات المميزة مثل المصابيح الأمامية الهالوجينية مع حساسات للإضاءة، مرايا جانبية كهربائية التحكم، ومثبت سرعة. كما يتوفر نظام صوتي مكون من 4 سماعات تدعم البلوتوث، بالإضافة إلى جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

أما بالنسبة للفئات الأعلى، فتتميز بنظام توجيه حساس للسرعة، فرامل يد كهربائية، ووسائد هوائية جانبية وستائرية. الفئة الثانية تشمل جنوط قياس 16 بوصة، تسخين للمرايا الجانبية، حساسات ركن خلفية مع كاميرا، تكييف هواء أوتوماتيكي، زر لتشغيل المحرك، كسوة جلدية لعجلة القيادة، وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع مدخل USB.

الفئة الثالثة من MG5 تأتي مع شاشة وسطية أكبر قياس 10 بوصة، مفتاح ذكي، مقاعد أمامية جلدية كهربائية التحكم مزودة بخاصية التدفئة، بالإضافة إلى فتحة سقف، مرايا كهربائية الضم، كاميرات 360 درجة.

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