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لن تعود.. مصدر بالقصراوي يؤكد خروج ستروين سي إليزيه من مصر

02:38 م الخميس 06 مارس 2025
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    ستروين سي إليزيه
  • عرض 11 صورة
    سي إليزيه
  • عرض 11 صورة
    سي إليزيه
  • عرض 11 صورة
    سيتروين سي إليزيه سيدان العائلية
  • عرض 11 صورة
    سيتروين سي إليزيه سيدان العائلية
  • عرض 11 صورة
    ستروين سي إليزيه سيدان العائلية
  • عرض 11 صورة
    سي إليزيه
  • عرض 11 صورة
    سيتروين سي إليزيه سيدان العائلية
  • عرض 11 صورة
    سي إليزيه
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    سيتروين سي إليزيه سيدان العائلية
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كتب - محمد جمال:

أكد مصدر مسؤول في مجموعة القصراوي للسيارات، وكلاء علامات جيتور وجولدن دراجون الصينيتين، وستروين الفرنسية خروج السيارة ستروين سي إليزيه رسميًا من السوق المحلي.

وغابت ستروين سي إليزيه سيدان العائلية التي كانت مصنفة كأرخص سيارة أوروبية في مصر، عن قوائم أسعار العلامة الفرنسية لأكثر من 10 أشهر.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي"، إن الشركة تعمل حاليًا على توفير بدائل أكثر تطورًا وحداثة لعملاء السوق المصري.

يذكر أن آخر نسخة من سي إليزيه في مصر قدمت بمحرك 4 سلندر سعة 1600 cc بقوة 115 حصان و150 نيوتن.متر من العزم عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

وكان آخر تسعير رسمي لستروين سي إليزية السيدان العائلية للموديل 2024 يبدأ من 890 ألف جنيه للفئة الأولى "Comfort"، والفئة الثانية "Executive" سعرها 960 ألف جنيه.

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