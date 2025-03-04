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أسعار ومواصفات كيا سيراتو المستعملة.. خيار متاح للباحثين عن "كسر الزيرو"

02:32 م الثلاثاء 04 مارس 2025
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    كيا سيراتو
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    big-جراند سيراتو
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    big-جراند سيراتو
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    جراند سيراتو
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    جراند سيراتو
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    big-جراند سيراتو
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كتب - محمود أمين:

في ظل اختفاء بعض الطرازات الشهيرة من السوق المصري، يتجه العديد من الباحثين عن سيارة جيدو إلى سوق السيارات المستعملة للبحث عن سيارات "كسر زيرو" التي تتمتع بحالة جديدة.

من أبرز السيارات التي شهدت اختفاءها من قوائم الوكيل المحلي هي كيا جراند سيراتو، في هذا التقرير، نستعرض مواصفات السيارة ومتوسط سعرها مستعملة.

تتراوح أسعار سيارات كيا سيراتو المستعملة في السوق المصري بين 900 ألف جنيه إلى مليون و 100 ألف جنيه، ويعتمد السعر على عدد من العوامل مثل الفئة، الحالة الفنية للسيارة، وعدد الكيلومترات التي قطعتها.

تم تجهيز كيا سيراتو بمحرك سعة 1600 سي سي، يولد قوة 130 حصانًا و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. بفضل هذه المواصفات.

تتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، بينما تصل إلى سرعة قصوى قدرها 190 كم/ساعة. أما بالنسبة لاستهلاك الوقود، تستهلك 6.9 لترًا لكل 100 كم في المتوسط.

من أهم مزايا كيا سيراتو في سوق السيارات المستعملة هو قدرتها على الاحتفاظ بقيمتها بشكل جيد مقارنة مع بعض المنافسين. كما أن السيارة تتمتع بسمعة قوية من حيث الاعتمادية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للباحثين عن سيارات ذات عمر افتراضي طويل.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز سوق قطع غيار كيا بتوافر قطع الغيار بأسعار متنوعة، ما يسهل صيانتها وتحقيق تكلفة صيانة معقولة.

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