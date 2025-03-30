المستعمل يواصل التراجع.. تعرف على أسعار MG ZS اليوم بالأسواق

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع بأسعار السيارات السيارات خاصة خلال شهر رمضان، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو الشراء.

ومع التراجع الأخيرة بأسعار السيارات المستعملة يبحث العديد من المشترين عن سيارة تشبه حالة الزيرو بالإضافة إلى عداد كيلو متر منخفض لا يتجاوز 40 ألف كيلو متر، وأن يكون سعرها مناسب مقارنة بسعر الزيرو منها والأسعار المليونية التي نشاهدها اليوم.

وتعد إم جي الصينية التي تنتمي لفئة الكروس أوفر واحدة ضمن الطرازات الأكثر طلبًا بسوق المستعمل، ويباع موديل 2021 منها عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 780 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

المواصفات التفصيلية لـ MG ZS الجديدة بالسوق المصري:

مساحات وأبعاد إم جي ZS

تقدم ZS بطول 4314 مم، عرض 1809 مم، بينما ترتفع عن الأرض 1624 مم، يبلغ طول قاعدة عجلاتها 2585 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 448 لتر.

محرك وأداء إم جي ZS

زودت ZS بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123حصان. تتسارع ZS من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.1 ثانية وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تجهيزات الأمان لإم جي ZS

زودت سيارة إم جي بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفراملEBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام تنبيه ضد السرقة، كاميرا خلفية مع حساسات للركن.

تجهيزات وكماليات إم جي ZS

ZS تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم خاصية التوصيل اللاسلكي –بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج هواء للمقاعد الخلفية، تشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر.

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