أوبل تكشف عن سيارة كهربائية صغيرة بقوة 8 أحصنة فقط

روسيلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق سيارتها الكهربائية Rocks الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الصغيرة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Rocks الجديدة تأتي بطول 41ر2 متر وعرض 39ر1 متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 63 لترا.

وتعتمد السيارة Rocks الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 40 نيوتن متر.

وتصل السيارة إلى مدى السير 75 كلم بفضل البطارية سعة 4ر5 كيلووات ساعة.

وعلى الصعيد الشكلي، يظهر اللون الرمادي الفاتح على بعض مكونات جسم السيارة، كما تتمتع السيارة بمقدمة وفق المفهوم التصميمي المعروف باسم “Vizor”، كما أن السقف يظهر باللون الأسود هو الآخر.

وتوفر المقصورة ثنائية المقاعد تجهيزات أساسية مع شاشة رقمية خلف المقود. وبمساعدة حامل قياسي في الكونسول الأوسط يمكن أيضا تحويل الهاتف الذكي إلى شاشة مركزية صغيرة، لذا يتم توفير منفذ شحن USB.